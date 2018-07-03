Cooler Master выпускает корпус MasterCase H500

Cooler Master выпускает MasterCase H500, расширяя серию H, известную двумя культовыми 200-мм вентиляторами. Для выбора между максимальными воздушным потоком и эстетикой, сетчатая или прозрачная стеклянная передняя панель корпуса.Корпуса допускают установку материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Слоты расширения выполнены по схеме «7+2», благодаря чему допускается вертикальное расположение дискретного графического ускорителя. Кстати, длина видеокарт может достигать 412 мм.

Цены и Доступность

MasterCase H500 будет доступен за € 99,99