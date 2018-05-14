Cooler Master выпускает линейку корпусов MasterBox K-Series

Cooler Master выпускает MasterBox K500L. Новая модель корпуса линейки MasterBox K-Series MasterBox K500L включает в себя прозрачные вставки, тонкую сетчатою панель и красное освещение, чтобы подчеркнуть игровой стиль, за небольшие деньги.Корпус поддерживает установку видеокарт, длина которой может составлять 400 мм, поддержкой шести 120-миллиметровых вентиляторов и поддержкой установки водяного охлаждения, достаточно места для размещения больших компонентов. Два освещенных вставки на каждой стороне передней панели, увеличивают площадь свечение предустановленных вентиляторов с красной подсветки и кнопки питания.MasterBox K500L будет доступен за 59 евро / 65 долларов США / £ 54,99 MSRP Inc.