Cooler Master выпускает новый корпус MasterCase MC-Series

С запуском серии MasterCase в 2015 году Cooler Master установил новые стандарты модульности внутреннего и внешнего корпусов. Модульная система FreeForm ™ дает пользователю абсолютный контроль над тем, как выглядит и функционирует их корпус. Основываясь на отзывах сообщества, новая серия MasterCase MC - это еще одна развитая линейка корпусов, которая предлагает еще большую свободу в гибкости компоновки.Модульная модернизированная рама позволяет перераспределять или удалять перегородку и M-Port. Модели MasterCase MC500M и MC500Mt поставляются из коробки с перегородкой RGB. Перегородка RGB также будет доступна в качестве аксессуара, чтобы пользователи могли модернизировать стандартную стальную перегородку в других моделях с новой версией RGB.