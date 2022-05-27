Cooler Master выпустила изогнутые мониторы серии GM с технологией квантовых точек

Cooler Master объявил о выпуске совершенно новой линейки изогнутых мониторов серии GM для работы и развлечений. Сверхбыстрый GM27-CFX с частотой обновления 240 Гц будет доступен с сегодняшнего дня, а сверхширокий GM34-CWQ ARGB поступит в продажу 30 мая 2022 г. Новый изогнутый монитор GM27-CFX с разрешением FHD GM27-CFX 1500R обеспечивает выдающаяся производительность для игр с охватом 98% цветового спектра DCI-P3. GM27-FQX работает со сверхвысокой частотой кадров 240 Гц и временем отклика 0,5 мс, а качество изображения с квантовыми точками обеспечивает коэффициент контрастности 3001:1 для глубоких черных и ярких белых цветов.

Изогнутый монитор Cooler Master WQHD GM34-CWQ ARGB 1500R обеспечивает сверхширокую производительность для работы и игр с охватом 98% цветового спектра DCI-P3. GM34-CWQ ARGB обеспечивает плавную частоту кадров 144 Гц с временем отклика 0,5 мс и отличается качеством изображения с квантовыми точками, обеспечивающим коэффициент контрастности 4001:1 для улучшенных глубоких черных и ярких белых цветов. Оба монитора имеют режим низкого уровня синего света, который снижает уровень синего света для ночных сеансов, а также оснащены регулируемой по высоте подставкой с возможностью наклона и поворота.