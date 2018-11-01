Cooler Master выпустила корпус MasterCase SL600M стоимостью в 200 долларов

Представлен компьютерный корпус Cooler Master MasterCase SL600M стоимостью в 200 долларов. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, а также есть место для дискретных графических ускорителей длиной до 318 мм. Внутри можно задействовать четыре накопителя типоразмера 3,5/2,5 дюйма и еще четыре 2,5-дюймовых устройства. Габариты устройства составляют: 544 * 242 * 573 мм. Предусмотрены два порта USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A, гнёзда для наушников и микрофона.