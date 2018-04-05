CoolerMaster запускает MasterBox MB500 и TD500L

CoolerMaster недавно выпустила MasterBox MB500 и TD500L, два корпуса, которые были показаны и продемонстрированы на выставке CES в начале этого года.Два мощных вентилятора установленных спереди и вентиляционное отверстие сверху в MasterBox MB500, предлагают множество вариаций протекания воздушного потока. Вентиляторы имеют RGB освещение, что придает вашей сборке особый и уникальный дизайн.MasterBox TD500L характеризуется трехгранным, алмазным дизайном передней и боковой панели. Эта уникальная боковая стенка со светодиодами может создавать специальные световые эффекты с разных углов. TD500L поддерживает установку шести вентиляторов 120 мм и установку радиатора спереди, сверху и сзади. Поддержка графических карт длиной до 407 мм.