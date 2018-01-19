Coolpad получила 300 миллионов

Все мы слышали про успехи LeEco, которая называла себя покорителем рынка, которую в СМИ прозвали «Второй Apple», и которая сейчас что-то вообще не мелькает и глава компании боится домой возвращаться. И, компания Coolpad, которая ранее была под опекой этого бренда, теперь вышла из-под LeEco и стала независимой. И, что самое важное, сразу после этого события компания Coolpad смогла привлечь 300 миллионов долларов инвестиций для развития продуктов и маркетинга. Учитывая, что некоторые большие компании и с десятой частью этого бюджета могут показать крутой уровень, есть шанс на то, что Coolpad вскоре станет реально крутой компанией с отличными смартфонами и решениями. С другой стороны, жаль, что LeEco в этом контексте выглядит не сильно привлекательно, все же хотелось развития этого бренда.