Corsair 4000D привлекательный корпус с системой прокладки кабелей RapidRoute

Появилась информация о новом корпусе компании Corsair 4000D. Официально он еще не поступил в продажу, но у нас уже есть некоторые подробности о нем.

Новинка будет представлена в четырех версиях. Компания оснастила корпус улучшенной системой прокладки кабелей RapidRoute, общая площадь для кабелей за материнской платой составило 25 мм. В корпусе установлены два 120 мм вентилятора Corsair AirGuide. Панель ввода предлагает один разъем USB 3.1 Type-C и USB 3.0, кнопка питания и перезагрузки, а также 3,5 мм аудиоразъем. Боковая панель выполнена из закаленного стекла.

В настоящее время Corsair 4000D стоимость корпуса неизвестна. Будем ждать официальной информации от Corsair.
Комментарии и отзывы Corsair 4000D
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