Corsair Obsidian 1000D уже замечен на Amazon

Немного странно видеть корпус который был замечен на Computex 2017, где были показаны его прототипы. Среди них была ранняя версия 1000D, нового флагманского корпуса Obsidian от Corsair.Корпус имеет марку Corsair CC-9011115-WW Obsidian Series 1000D Super Tower Case Premium с закаленным стеклом и алюминиевыми панелями Smart.Obsidian Series 1000D - это идеальный корпус для крупных сборок, способный размещать самые невероятные сборки и продемонстрировать её с помощью. Встроенный контроллер CORSAIRCOMMANDER PRO для управления освещением и вентиляторами делает установку и замену вентиляторов легкой.