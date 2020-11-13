Corsair Vengeance A7200 официально представлен

Официально представлен новый производительный компьютер Corsair Vengeance A7200, который оборудован достаточно мощным процессором AMD Ryzen 9 5900X с двенадцатью ядрами. Этого предостаточно, чтобы пользователь получал море удовольствия от работы, игр, развлечений и просто взаимодействия с интернетом, особенно если вы занимаетесь какими-то сложными задачами с большим набором функций. При этом компьютер поставляется в стильном и относительно компактном корпусе, который моментально привлекает к себе внимание. Это крутое решение, без сомнения, но стоит понимать, что производитель явно не планирует продавать такой компьютер по себестоимости компонентов, так что за готовое решение придется заплатить немало денег.