Corsair Vengeance A7200 официально представлен

Официально представлен новый производительный компьютер Corsair Vengeance A7200, который оборудован достаточно мощным процессором AMD Ryzen 9 5900X с двенадцатью ядрами. Этого предостаточно, чтобы пользователь получал море удовольствия от работы, игр, развлечений и просто взаимодействия с интернетом, особенно если вы занимаетесь какими-то сложными задачами с большим набором функций. При этом компьютер поставляется в стильном и относительно компактном корпусе, который моментально привлекает к себе внимание. Это крутое решение, без сомнения, но стоит понимать, что производитель явно не планирует продавать такой компьютер по себестоимости компонентов, так что за готовое решение придется заплатить немало денег.

Комментарии и отзывы Corsair Vengeance A7200
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