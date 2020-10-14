Corsair представила доступные клавиатуры

Пользователи давно привыкли к тому, что периферия компании Corsair стоит больших денег и при этом требует от пользователя еще и много времени на выбор идеальной модели, ведь вариантов уйма, переключателей тоже, а нужно сидеть и выбирать. Теперь производитель выпустил доступную механическую клавиатуру Corsair K60 Pro, которая построена на немецких переключателях Cherry Viola — они полностью изготовлены в Германии, отличаются высочайшим качеством и прочностью конструкции, так что клавиатура прослужит пользователю многие годы. Правда, стоит отметить, что стоимость самой простой версии с одним цветом подсветки производитель оценил в 80 долларов — это для рынка механических клавиатур действительно крайне доступное решение.

Комментарии и отзывы Corsair K60 Pro
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