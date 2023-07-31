Corsair представила фирменный адаптер питания 12VHPWR

Сегодня компания Corsair выпустила свой собственный адаптер питания 12VHPWR с углом поворота 180 градусов для флагманских видеокарт, использующих 16-контактный разъём питания. В компании отметили, что данный адаптер предназначен для предотвращения неправильной установки кабеля питания в 16-контактный разъём, что может привести к перегреву на графических картах поколения Ada Lovelace. Дело в том, что на текущий момент существует две потенциальные проблемы, которые могут привести к перегреву 16-контактного разъёма питания. Одна из них — это изгиб кабеля, который переламывается слишком близко к разъёму, а другая — неправильная интеграция 16-контактного разъёма питания в разъём на графической карте. Адаптер питания 12VHPWR от Corsair поможет уменьшить вероятность возникновения таких ситуаций, хотя в компании никто не говорит, что проблема исключена на 100%.

Адаптер питания имеет минималистичный, но стильный дизайн, соответствующий брендированию Corsair. Он может выдерживать экстремальные температуры до 105 градусов Цельсия, поэтому даже самые требовательные графические карты, теоретически, перегреются раньше, чем адаптер перейдёт черту температурного режима. Проблема только в том, что стоит такой адаптер 35 долларов, но при этом производитель говорит, что он способен снизить вероятность перегрева, но при этом никто не говорит, что защита стопроцентная. Так что всё равно нужно использовать этот кабель питания очень аккуратно.
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