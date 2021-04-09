Corsair представила компактную клавиатуру для геймеров

Компактные клавиатуры достаточно длительное время есть на рынке и они отлично справляются с задачей привлекать поклонников шутеров, так как укороченный корпус позволяет удобнее разместить мышку, да и пространства для нее получается больше. И теперь представлена новая клавиатура Corsair K70 RGB TKL, которая выглядит достаточно привлекательно и стильно, она, естественно, механическая и в очень достойном корпусе. И если вы большой фанат шутеров, то можете смело ожидать новинку на полках магазинов, чтобы попробовать продукт и поиграть в любимые игры с комфортом. Другое дело, что это достаточно дорогое удовольствие, так как продукт флагманский, да ещё и от одной из самых популярных на рынке компаний. Но своих денег продукт стоит, конечно.