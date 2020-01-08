Corsair представила механическую игровую клавиатуру

Новая механическая игровая клавиатура Corsair K95 RGB Platinum XT результат совместной работы инженеров Corsair и Elgato. K95 RGB Platinum XT - первая клавиатура, в которой реализована интеграция программного обеспечения Elgato Stream Deck, позволяющая мгновенно управлять потоковыми приложениями и устройствами одним нажатием клавиши.
Corsair оснастила клавиатуру K95 RGB Platinum XT поддержкой Elgato Stream Deck и Corsair iCUE Software. Клавиатура получила лучшие дизайнерские решения, динамическую подсветку, 19-зонным LightEdge, матовой алюминиевой рамы и переключателями Cherry MX.
Клавиатура оборудована съемной подставкой для запястья из искусственной кожи. Производитель гарантирует 10 миллионов нажатий клавиш. Стоимость клавиатуры начинается от 15000 рублей.