Corsair представила новую механическую игровую клавиатуру K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60%

Компания Corsair представила новую механическую игровую клавиатуру K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60%.

Новинка сочетает в себе производительность и дизайн знаменитой серии K70, но в компактном портативном форм-факторе 60%. Клавиатура поставляется с механическими клавишными переключателями CHERRY MX Red или SPEED на выбор пользователя. Их срок службы составляет 100 миллионов нажатий. K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60% имеет встроенную подсветку для каждой клавиши. Настроить ее можно с помощью программного обеспечения Corsair iCUE. Портативный форм-фактор 60% предлагает почти все функции полноразмерной клавиатуры благодаря расширенным встроенным сочетаниям клавиш, которые активируют широкий спектр команд и элементов управления мультимедиа. Съемный кабель USB Type-C поставляется в оплетке. Аккумулятор обеспечивает до 32 часов игр с включенной подсветкой и до 200 часов с выключенной подсветкой.

Цена Corsair K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60% составляет 179,99 долларов.

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