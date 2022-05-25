Corsair представила первый ноутбук Voyager на базе AMD

На выставке Computex 2022 компания Corsair представила новый ноутбук Voyager, запускаемый исключительно в рамках программы AMD Advantage. Corsair Voyager будет доступен с мобильной графикой Ryzen 9 6900HS и Radeon RX 6800M.

Благодаря сочетанию процессора и графического процессора AMD, Corsair Voyager также использует ряд технологий компании, повышающих производительность, включая Smart Access Memory.

Corsair Voyager оснащен 16-дюймовой панелью QHD IPS с частотой обновления 240 Гц и AMD FreeSync Premium. В ноутбук встроены такие функции как Elgato, для потоковой передачи и создания контента. В модели используется механическая клавиатура с переключателями Cherry MX Ultra-Low Profile. Полная спецификация ноутбука доступна на официальном сайте компании.

Оба ноутбука будут доступны с Windows 11 Pro. Ноутбуки Corsair Voyager поступят в продажу в конце этого года.
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