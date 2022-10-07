Corsair представила тонкую игровую клавиатуру K100 Air

Современные геймеры давно привыкли к тому, что их механические клавиатуры занимают море места на рабочем столе, что они щёлкают громко и в целом имеют дизайн, который сразу говорит о том, что это игровая периферия. Но в Corsair решили пойти дальше, создав действительно интересное игровое решение под названием K100 Air — это клавиатура, которая создана для геймеров, но при этом она предельно тонкая, тихая и стильная. Толщина клавиатуры составляет всего 11 миллиметров, то есть это чуть больше сантиметра с учётом ножек — таких тонких клавиатур на рынке действительно не так уж много. Кроме того, производитель делает особый акцент на том, что это крайне тихая модель, так что можно с комфортом работать ночью и не мешать партнёру, например, либо же использовать гаджет в офисе.

Из интересных деталей новинки стоит выделить RGB-подсветку, которая смотрится крайне привлекательно и в духе производителя. Подсвечиваются символы и сами кейкапы, но без лишней яркости, которая бы била в глаза и мешала работать с комфортом. Отдельно стоит похвалить разработчиков продукта за компактность — K100 Air занимает на столе очень мало места, так что у вас будет предостаточно пространства для мышки или, например, рабочей документации или блокнотов. Для геймеров, которые хотят продукт высокого качества, но при этом не горят желанием брать крупный и громкий вариант, стоит присмотреться к данной новинке — это одна из самых тонких клавиатур на рынке. И особенно в геймерском сегменте она смотрится изящно.