Компания Corsair представила универсальную гарнитуру игрового класса HS35. В новинке применены 50-миллиметровые излучатели. Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц. Гарнитура использует для подключения стандартный 3,5-миллиметровый коннектор, что позволяет применять ее с персональными компьютерами, игровыми консолями, а также различными мобильными гаджетами, в частности, со смартфонами и планшетами. Гаджет оснащен съемным микрофоном, который установлен на выносной штанге. Длина соединительного кабеля для подключения к источнику сигнала составляет 1,8 метра.Приобрести новинку можно будет по цене 40 долларов.