Corsair выпускает беспроводную клавиатуру K100 AIR с переключателями CHERRY MX ULP

Компания Corsair представила беспроводную механическую игровую клавиатуру K100 AIR с переключателями CHERRY MX ULP.

Новинка имеет прочную конструкцию благодаря раме из полированного алюминия. Переключатели CHERRY MX ULP обеспечивают приятное, тактильное нажатие клавиш. Клавиатура имеет три варианта подключения: сверхбыстрый SLIPSTREAM WIRELESS, через Bluetooth с малой задержкой или проводной режим USB. Аккумулятор модели гарантирует до 50 часов автономной работы с включенной подсветкой RGB и до 200 часов без подсветки.

Клавиатуру предлагает современные возможности и функции. С помощью программного обеспечения Corsair iCUE можно настроить подсветку, настроить клавиши, программировать макросы и многое другое.

K100 AIR с переключателями CHERRY MX ULP поступит в продажу 4 октября. Стоимость модели не раскрыта.