Corsair выпускает беспроводную клавиатуру K100 AIR с переключателями CHERRY MX ULP

Компания Corsair представила беспроводную механическую игровую клавиатуру K100 AIR с переключателями CHERRY MX ULP.

Новинка имеет прочную конструкцию благодаря раме из полированного алюминия. Переключатели CHERRY MX ULP обеспечивают приятное, тактильное нажатие клавиш. Клавиатура имеет три варианта подключения: сверхбыстрый SLIPSTREAM WIRELESS, через Bluetooth с малой задержкой или проводной режим USB. Аккумулятор модели гарантирует до 50 часов автономной работы с включенной подсветкой RGB и до 200 часов без подсветки.

Клавиатуру предлагает современные возможности и функции. С помощью программного обеспечения Corsair iCUE можно настроить подсветку, настроить клавиши, программировать макросы и многое другое.

K100 AIR с переключателями CHERRY MX ULP поступит в продажу 4 октября. Стоимость модели не раскрыта.
Das Keyboard представила механическую клавиатуру MacTigr для…
Компания Das Keyboard представила низкопрофильную механическую клавиатуру MacTigr. Модель была разработан…
Представлена обновленная клавиатура Corsair K70 RGB TKL с пе…
Компания Corsair представила новую оптико-механическую K70 RGB TKL CHAMPION SERIES с переключателями OPX.…
ROCCAT выпустила игровую клавиатуру Vulcan II Mini…
Компания ROCCAT объявила о выпуске новой игровой клавиатуры Vulcan II Mini в компактном форм-факторе 60%.…
Xiaomi представила комплект беспроводной клавиатуры и мыши…
Компания официально представила новый комплект беспроводной клавиатуры и мыши. Периферия отличается эргон…
Cougar представила компактные клавиатуры PURI MINI и PURI MI…
Компания Cougar представила компактные клавиатуры PURI MINI и PURI MINI RGB в форм-факторе 60%. …
Представлены бесшумные переключатели CHERRY MX Ultra Low Pro…
Cherry представила новые тактильные переключатели MX Ultra Low Profile. Механические переключатели MX Ult…
Glorious представила цифровой блок GGMK Numpad для клавиатур…
Бренд Glorious представил беспроводную цифровую клавиатуру GGMK Numpad. Несмотря на свой размер, GMMK Num…
Corsair представила новую механическую игровую клавиатуру K7…
Компания Corsair представила новую механическую игровую клавиатуру K70 PRO MINI WIRELESS RGB 60%. …
Обзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed (RZ03-03890700-R3R1). Беспроводная TKL-клавиатураОбзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed (RZ03-03890700-R3R1). Беспроводная TKL-клавиатура
Обзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys Mini. Лучшая TKL-клавиатура для работы
Обзор Marvo KG880 Bigbang G1. Игровая мембранная клавиатураОбзор Marvo KG880 Bigbang G1. Игровая мембранная клавиатура
Обзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, планшета, ПК и ноутбукаОбзор Logitech K480. Беспроводная клавиатура для смартфона, планшета, ПК и ноутбука
Обзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игрОбзор OKLICK 701G IRON FIST. Недорогой кейпад для игр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor