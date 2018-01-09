Corsair выпускает беспроводную клавиатуру K63 Wireless

Новая механическая игровая клавиатура K63 Wireless, инновационная награда CES 2018 Honoree, обеспечивает качество, производительность и надежность механических ключей CHERRY MX Red. Подключение через сверхбыстрое беспроводное соединения с пропускной способностью 1 мс 2,4 ГГц, беспроводной Bluetooth с низкой задержкой или проводного USB-соединения, K63 Wireless мгновенно регистрирует нажатия клавиш и команды. До 75 часов работы от аккумулятора, K63 Wireless имеет выносливость, чтобы пережить самую длинную игровую сессию.Когда вы работаете в беспроводном режиме, быть быстрым недостаточно - вам тоже нужно быть в безопасности. K63 Wireless поддерживает 128-битное шифрование AES.