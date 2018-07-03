Corsair выпускает новые механические клавиатуры K70 RGB MK.2 и STRAFE RGB MK.2

Corsair объявила о выпуске новых игровых механических клавиатур Corsair K70 RGB MK.2 и Corsair STRAFE RGB MK.Ряд 2.Их оснастили Cherry MX высокоскоростными и производительными мезаническими переключателями, K70 RGB MK.2 RGB и STRAFE RGB MK.2 предлагают геймерам огромное разнообразие типов переключателей, включая Cherry MX Red, MX Brown, MX Blue, Rapidfire MX Speed или MX Silent переключатели. Какой бы ни переключатель вы выбираете, K70 RGB MK.2 RGB и STRAFE RGB MK.2 оба предлагают полный набор функций, которые требуются геймерам; каждый переключатель оснащен RGB светодиодом, 8 МБ встроенной памяти и выделенные медиа-клавиши.