Corsair выпускает оптико-механическую игровую клавиатуру K70 RGB TKL CHAMPION SERIES

Производитель игровой периферии и комплектующих Corsair объявила о выпуске оптико-механической игровой клавиатуры K70 RGB TKL CHAMPION SERIES.

Обладая знаменитой конструкцией K70 RGB TKL и стильным алюминиевым корпусом, а также добавляя в свой арсенал сверхбыстрые оптико-механические переключатели CORSAIR OPX, оптико-механическая клавиатура K70 RGB TKL CHAMPION SERIES поднимает планку еще выше для игровых клавиатур киберспортивного уровня. Специальные мультимедийные клавиши с цельным алюминиевым регулятором громкости и встроенное хранилище предлагают сохранение до 50 профилей.

Corsair K70 RGB TKL CHAMPION SERIES оснащена новыми оптико-механическими переключателями Corsair OPX. Есть съемный кабель USB-C. Двойные колпачки клавиш PBT предотвращают износ при интенсивным использовании. Corsair OPX отличаются коротким расстоянием срабатывания (1,0 мм) для быстрого ввода и рассчитаны на 150 миллионов нажатий клавиш. Технология Corsair AXON Hyper-Processing обеспечивает гиперопрос с частотой 8000 Гц, передавая нажатия клавиш в 8 раз быстрее.

Corsair K70 RGB TKL CHAMPION SERIES уже доступная для заказа через интернет-магазин Corsair.

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