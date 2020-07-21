Corsair выпустила аксессуар для клавиатуры iCUE NEXUS

Компания Corsair выпустила аксессуар для игровых клавиатур iCUE NEXUS. Это дисплей с полностью настраиваемым интерфейсом.

Corsair iCUE Nexus совместим с клавиатурами, такими как K70 RGB MK.2 и K95 RGB Platinum XT, но его также можно использовать в качестве автономного дисплея, подключаемого непосредственно к компьютеру. Пользователь может запрограммировать более 200 настроек. Можно создать ярлыки для игр и приложений, профили для вентиляторов, показатели процессора и видеокарты.

Corsair iCUE NEXUS совместим и с другими устройствами совместимыми с iCUE, которые также можно настроить.

В данный момент стоимость аксессуара Corsair iCUE NEXUS не объявлена.