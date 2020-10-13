Corsair выпустила механическую клавиатуру K60 RGB Pro с переключателями CHERRY MX Viola

Corsair выпустила механическую клавиатуру K60 RGB Pro с переключателями CHERRY MX Viola, срок службы которых составляет 50 миллионов нажатий.

Механические клавишные переключатели CHERRY MX Viola имеет короткое расстояние срабатывания всего 1 мм. Новые переключатели Viola используют запатентованную самоочищающуюся контактную систему V-образной формы. Рама из полированного алюминия с черным анодированием придает стильный современный вид и надежность.

Яркую подсветку можно настроить с помощью ПО Corsair iCUE и синхронизировать ее с другими устройствами Corsair.

Клавиатура Corsair K60 RGB Pro уже доступна по рекомендованной цене 89.99 долларов.
Комментарии и отзывы Corsair K60 RGB Pro
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