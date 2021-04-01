Corsair выпустила новые игровые клавиатуры K55 RGB PRO и K55 RGB PRO XT

Corsair выпустила две новинки, игровые клавиатуры K55 RGB PRO и K55 RGB PRO XT. Обе модели оснащены динамической подсветкой RGB. Отличием клавиатур является то, что версия K55 RGB PRO XT предлагает 10 встроенных световых эффектов и настройку подсветки для каждой клавиши.

Клавиатуры имеют шесть выделенных макроклавиш, которые можно настроить с помощью программного обеспечения Elgato Stream Deck. K55 RGB PRO и K55 RGB PRO XT обладают классом защиты IP42 (защита от пыли и влаги). В комплект поставки входит мягкая съемная подставка для рук. Нажатие клавиш происходит тихо и плавно.

Модели поддерживают функцию Anti-Ghosting, а специальная клавиша Windows Key Lock предотвращает случайное нажатие и выход в ОС во время игровой сессии.

Corsair K55 RGB PRO продается за 49,99 долларов, а K55 RGB PRO XT доступна за 69,99 долларов.
Комментарии и отзывы Corsair K55 RGB PRO и K55 RGB PRO XT
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