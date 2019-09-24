Cougar Blazer очень компактен

Представлен новый компьютерный корпус Cougar Blazer, который выделяется на фоне других моделей своей компактностью. В таком корпусе вы можете собрать очень даже достойный компьютер, поставить туда видеокарту современную, продвинутый процессор и охлаждение к нему, после чего запустить систему и наблюдать довольно стильный дизайн корпуса. На текущий момент это одно из самых интересных решений на текущий момент, которое не только выглядит стильно и интересно, но и позволяет собрать полноценный ПК с достаточно неплохими характеристиками. Конечно, это нужно лишь тем, кто хочет себе именно компактное решение, ведь в формате больших корпусов есть целое море более интересных решений. А вот среди компактных вариантов конкурентов почти нет.