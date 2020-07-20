Cougar DarkBlader X7 современный корпус с широким функционалом

Компания Cougar выпустила корпус с современным дизайном и широким функционалом. DarkBlader X7 представлен в черном и темно-зеленом цвете. Mid-Tower предлагает совместимость с материнскими платами до E-ATX форм-фактора.

В корпус предварительно установлен 120 мм ARGB вентилятор на задней панели. Боковая панель выполнена из закаленного стекла. DarkBlader X7 поддерживает установку видеокарты длиной 400 мм, а высотку процессорного кулера до 170 мм. Слотов расширения 7+2, также есть 2 слота для 2,5 и 2 слота для 3,5 дюймовых накопителей.

Панель ввода и вывода предлагает два разъема USB 3.0, один USB 2.0, разъем для микрофона и наушников, а также кнопка питания и кнопка управления подсветкой.

Стоимость корпуса Cougar DarkBlader X7 еще не объявлена.