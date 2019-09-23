Cougar DarkBlader в стеклянном корпусе

Официально представлен компьютерный корпус Cougar DarkBlader, который создан специально для фанатов необычных компьютерных сборок. На передней панели новинки расположена прозрачная панель из стекла, сквозь которую можно наблюдать за подсветкой вентиляторов. Это очень круто смотрится и если вы большой фанат стиля, то стоит обратить внимание на это устройство. Также стоит понимать, что внутри корпуса довольно много места, чтобы реализовать все необходимые вам элементы. Вопрос только в стоимости продукта, которую пока что никто не называет, тем более для нашего рынка. Это, пожалуй, большая проблема, ведь нам тяжело говорить про конкуренцию с кем-то, когда на рынке банально нет цены на Cougar DarkBlader. Подождем и все узнаем.