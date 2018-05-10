Cougar Panzer EVO RGB характеристики и цена корпуса

2018-05-10, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Cougar Panzer EVO RGB; [47]
COUGAR выпускает новую модификацию серии Panzer Full Tower: Panzer EVO RGB. Он имеет четыре боковые панели из закаленного стекла, мощное RGB освещение и индустриальный дизайн, который характеризует серию, этот корпус предлагает огромное количество пространства и непревзойденную эстетику.
Как видно из названия, RGB-освещение является одной из сильных сторон этого корпуса. Корпус не ограничивается четырьмя вентиляторами Vortex RGB, но также имеет концентратор ​​Core COUGAR, поддерживающий установку до 8 вентиляторов COUGAR RGB и четыре светодиодных полосы COUGAR RGB, а также пульт дистанционного управления. Это позволяет пользователям начинать наслаждаться и настраивать более 100 эффектов освещения RGB прямо из коробки.

Особое внимание было уделено применению точно подходящего количества тонировки на закаленном стекле, достижению идеального баланса между элегантным темным видом при отсутствии освещения и четкой видимостью для всех эффектов RGB, тогда включаются подсветка. Это гарантирует, что корпус будет отлично смотреться независимо от того, включен или выключен компьютер.
Panzer EVO RGB продолжает щедрую традицию серии Panzer Full Tower, когда речь заходит о спецификациях: обширная поддержка материнских плат; много места для SSD и HDD; невероятная возможность подключения (включая USB 3.1 Gen 2 Type C для сверхбыстрой передачи данных); и поддержка до четырех видеокарт с максимальной длиной 390 мм.

Без игрового футляра без хорошей поддержки охлаждения. Как обычно, COUGAR не ограничивается этим: поддержка четырех радиаторов (длиной до 360 мм позади передней и верхней крышек) и до восьми вентиляторов позволяет пользователям создавать идеальное решение для каждой сборки, что позволит им предотвратить перегрев и сосредоточиться в том, чтобы наслаждаться своими играми. Это, по сути, кульминация лет развития, мощный случай, который сочетает в себе RGB-освещение, улучшенную эстетику с закаленным стеклом и расширенную расширяемость. Panzer EVO маркируется с рекомендованной розничной ценой 219 долларов и должны завещать магазины в июне страницу продукта здесь .


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