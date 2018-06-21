Cougar Trofeo выглядит очень стильно

Официально представлен новый компьютерный корпус Cougar Trofeo. Это довольно интересная модель, которая кардинально отличается от всего того, что компания показывала ранее. Здесь вас и привлекательный дизайн с тонкими переходами и плавными изгибами, нет никаких открытых панелей и прочих странных решений. Это классический корпус для сборки игрового компьютера. На фронтальной панели у нас монолитный лист металла, который полностью перекрывает доступ воздуха к компьютеру, так что ставить радиатор системы охлаждения нужно на верхнюю крышку. Внутри предостаточно места для сборки хорошего компьютера, плюс имеется декоративный кожух, который скрывает провода блока питания от взора пользователя через прозрачное стекло на боковой панели. Шикарное решение для всех, кто хочет дорого и круто.