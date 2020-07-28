Cougar анонсировала корпус MG120-G RGB с тонированным закаленным стеклом

Cougar анонсировала корпус MG120-G RGB с тонированным закаленным стеклом. Корпус довольно широкий и просторный для комплектующих. Особенностью модели является тонированные 4 мм закаленные стекла на боковой и передней панели.

Корпус поддерживает радиаторы размером 280 мм и 240 мм. Также можно установить воздушный кулер высотой до 175 мм, а видеокарту длиной до 330 мм. В комплекте есть 6 канальный контроллер ARGB, который управляет подсветкой трех установленных вентиляторов. Для накопителей есть два 3,5 и 2,5 дюймовых лотка расположенных за материнской платой.

На передней панели имеется пара портов USB Type-A, разъем для наушника и микрофона, кнопка питания и кнопка управления подсветкой ARGB. Стоимость корпуса Cougar MG120-G RGB еще не раскрыта.
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