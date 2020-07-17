Cougar представила Mid-Tower корпус DarkBlader X5

Cougar представила Mid-Tower корпус для ПК DarkBlader X5. Корпус отличается стильным дизайном и большим пространством для компонентов. Корпус будет выпущен в черном и белом цвете.

Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла. Передняя панель имеет вентиляционные отверстия для лучшего воздушного потока внутрь корпуса. Новинка поддерживает радиаторы жидкостного охлаждения до 360 мм. Графический процессор можно установить вертикально.

Cougar DarkBlader X5 поддерживает установку материнских плат размером вплоть до E-ATX форм-фактора. Воздушный кулер высотой до 170 мм, а максимальная длина видеокарты до 400 мм. Специальный кожух скрывает блок питания, кабели и провода, а также накопители. Панель ввода/вывода предлагает разъем для микрофона и наушников, USB Type-C, два разъема USB 3.0 и кнопку питания.

Cougar еще не объявила цену на корпус DarkBlader X5.