Cougar представила компактные клавиатуры PURI MINI и PURI MINI RGB

Компания Cougar представила компактные клавиатуры PURI MINI и PURI MINI RGB в форм-факторе 60%.

Компактные клавиатуры оснащены механическими переключателями Gateron, линейными переключателями Gateron Red и щелкающими переключателями Gateron Blue. Модель PURI MINI RGB оснащена прочными двойными колпачками клавиш PBT, а PURI MINI оснащена двойными колпачками клавиш профиля PBT DSA. Срок службы переключателей достигает 50 миллионов часов. Обе клавиатуры используют съемный кабель USB-C. Программного обеспечение COUGAR PIX предлагает настройки подсветки и макросов. В комплект поставки входит магнитная защитная крышка, которая защищает клавиатуру от пыли, брызг и царапин.

Стоимость новинок производитель не раскрывает.