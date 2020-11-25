Cougar представила корпус MX440-G RGB

Cougar представила корпус MX440-G RGB. Корпус получил стильный дизайн и панели из закаленного стекла, а именно переднюю и боковую.

В корпусе установлены три 120 мм вентилятора с ARGB-подсветкой. Cougar MX440-G RGB поддерживает материнские платы до ATX форм-фактора. Корпус вместительный, в нем легко поместится видеокарта длиной до 330 мм и кулер высотой до 170 мм.

Для хранения данных корпус может поддерживать до двух жестких дисков 3,5 дюйма и до четырех дисков 2,5 дюйма. Также реализована поддержка радиатора длиной до 360 мм на переднюю панель и до 240 мм на верхнюю панель. На передней панели ввода-вывода есть кнопка питания, кнопка RGB, аудиоразъем, один порт USB 2.0 и два порта USB 3.0.

Стоимость корпуса Cougar MX440-G RGB на данный момент неизвестна.
Комментарии и отзывы Cougar MX440-G RGB
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