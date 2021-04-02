Cougar представила корпус MX660 Mesh RGB-L

Cougar MX660 Mesh RGB-L представляет собой корпус формата Mid-Tower.

Новинка выполнена полностью в черном исполнении с боковой панелью из закаленного стекла, через которую видны все комплектующие. Сетчатая передняя панель обеспечивает максимальный воздушный поток внутрь корпуса.

Cougar MX660 Mesh RGB-L позволяет установить радиаторы до 360 мм на переднюю и верхнюю панель. В корпусе уже установлены три 120 мм вентилятора с ARGB-подсветкой, а 6-канальный контроллер позволит регулировать освещение или синхронизироваться с материнской платой.

Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/CEB/E-ATX. Максимальная высота кулера для процессора 165 мм, MX660 Mesh RGB-L позволяет установить видеокарту длиной до 410 мм.

MX660 Mesh RGB-L оснащен двумя 3,5-дюймовыми отсеками и тремя отсеками для 2,5-дюймовых диска за материнской платой. Панель ввода/вывода включает два разъема USB 3.0, один порт USB 3.1 Type-C, разъемы для наушников и микрофона, кнопку управления RGB и кнопку питания. Сколько стоит корпус компания не раскрыла.

Комментарии и отзывы Cougar MX660 Mesh RGB-L
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