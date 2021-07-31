Cougar представила корпус ПК DUST 2

Cougar представила mini-ITX корпус DUST 2 с двухкамерной конструкцией. Модель имеет прочные алюминиевые панели и ручками для удобной транспортировки.

Корпус Cougar DUST 2 поддерживает установку видеокарт длиной до 330 мм, процессорного кулера высотой до 70 мм и поддерживает радиаторы до 280 мм. Комплектующие в корпусе разделены на две зоны, что обеспечивает улучшенное охлаждение и продуваемость корпуса. Кроме того, DUST 2 поставляется с сетчатыми боковыми панелями для обеспечения максимального воздушного потока.

Панель ввода включает разъемы USB 3.1 Gen-2 Type-C, USB3.0 и аудиоразъем. Корпус представлен в цветах Desert Sand, Iron Grey и Space Silver.

Стоимость корпуса компания Cougar не раскрыла.

Комментарии и отзывы Cougar DUST 2
Корпус Cooler Master NR200P предлагает ч...
Cooler Master представила новые цветовые решения для компактного корпуса NR200P. ...
Seasonic анонсировала новые корпуса и бл...
Компания Seasonic проводит собственное онлайн мероприятие под названием Seasonic Virtual Online, на котор...
Представлен компактный ПК-корпус Antec D...
Компания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью Draco 10, которая предназначена для создания компак...
Обзор ABKONCORE C700. Недорогой корпус с...
Тестируемый сегодня корпус ABKONCORE C700 относится к недорогому ценовому сегменту. Выполнен он в типораз...
ПК-корпус Nanoxia Dual System PC Case оц...
Компания Nanoxia пополнила ассортимент корпусов моделью Dual System PC Case, которая может похвастаться п...
NANOXIA представила корпус Dual System д...
NANOXIA объявила о выпуске корпуса Dual System. Корпус поступит в продажу в Европе по цене около 399 евро...
Представлен компактный десктоп MSI Creat...
Компания MSI пополнила ассортимент компактных настольных ПК моделью Creator P50, цена и дата начала прода...
Представлена компактная рабочая станция ...
Компания Shuttle пополнила ассортимент небольших рабочих станций моделью XPC SW580R8, в основе которой ле...
Обзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкойОбзор AeroCool Playa Slim. Компактный корпус с подсветкой
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Обзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкойОбзор ABKONCORE H300G WHITE. Корпус с управляемой подсветкой
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Лучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini BlackЛучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini Black
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor