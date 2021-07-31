Cougar представила корпус ПК DUST 2

Cougar представила mini-ITX корпус DUST 2 с двухкамерной конструкцией. Модель имеет прочные алюминиевые панели и ручками для удобной транспортировки.

Корпус Cougar DUST 2 поддерживает установку видеокарт длиной до 330 мм, процессорного кулера высотой до 70 мм и поддерживает радиаторы до 280 мм. Комплектующие в корпусе разделены на две зоны, что обеспечивает улучшенное охлаждение и продуваемость корпуса. Кроме того, DUST 2 поставляется с сетчатыми боковыми панелями для обеспечения максимального воздушного потока.

Панель ввода включает разъемы USB 3.1 Gen-2 Type-C, USB3.0 и аудиоразъем. Корпус представлен в цветах Desert Sand, Iron Grey и Space Silver.

Стоимость корпуса компания Cougar не раскрыла.