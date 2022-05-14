Cougar представила низко-профильную игровую клавиатуру LUXLIM

Cougar презентовала механическую клавиатуру LUXLIM в ультратонком дизайне толщиной всего 20 мм.

В Cougar LUXLIM используются низкопрофильные оптико-механические переключатели. Количество клавиш - 104. Клавиатура также имеет RGB-подсветку для каждой клавиши, к тому же есть 14 режимов освещения. Настройка RGB-подсветки может выполняться без установки программного обеспечения. Для обеспечения долговечности и эстетичности Cougar LUXLIM использует цельную алюминиевую раму с ЧПУ. Клавиатура оснащена съемной магнитной подставкой и съемным кабелем USB-C длиной 1,6 м. Размеры: 125 (Д) x 432 (Ш) x 20 (В) мм.

Стоимость модели производитель не раскрывает.

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