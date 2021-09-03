Cougar представила новый корпус MX430 Air RGB

Компания Cougar представила новый корпус MX430 Air RGB.

Корпус имеет стильный дизайн с передней панелью с вентиляционными отверстиями, за которыми установлены два RGB-вентилятора. Еще один расположен на задней панели. Новинка поддерживает материнские платы до ATX форм-фактора. Для систем охлаждение предусмотрена поддержка радиаторов размера до 280 мм на переднюю панель и до 240 мм на верхнюю. MX430 Air RGB позволяет разместить внутри видеокарту длиной до 320 мм, процессорный кулер высотой до 175 мм. MX430 Air RGB поставляется с 3 вентиляторами ARGB и 2 светодиодными лентами.

Специальный кожух блока питания скрывает кабели, накопители и сам блок питания. Боковая панель корпуса изготовлена из закаленного стекла. Верхняя панель оснащена двумя портами USB 3.0 и портом USB 2.0, что позволяет легко подключать несколько периферийных устройств и заряжать аксессуары. Корпус будет доступен в двух цветах: черный и белый. О стоимости моделей производитель не сообщает.