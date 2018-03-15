Cougar выпускает Full-tower Panzer Evo

Panzer Evo - это полноразмерный корпус, который предлагает ряд практических функций, комплексную систему управления кабелями и поддержку материнских плат до формата E-ATX, вместимость которых составляет в общей сложности четыре 390-мм видеокарты.Panzer Evo представляет собой полноразмерный корпус с габаритами 266 x 612 x 556 (мм) с меньшим доступом к внутренним деталям, позволяющим снимать боковые панели и крышку блока питания без каких-либо инструментов. Внутри вы найдете поддержку шести типов материнских плат и четырех двухслотовых видеокарт до 390 мм. Корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, L-ATX, SSI-CEB, а также форм-факторы E-ATX *. Также поддерживает установка шести SSD накопителей.