Cougar выпустила компьютерный корпус MX350 формата Mid-Tower

2018-06-27, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Cougar MX350; [89]
Представлен строгий корпус Cougar MX350 формата Mid-Tower с двумя вентиляторами Red Led. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX или ATX. Внутри можно разместить два накопителя в форм-факторе 3,5 дюйма и ещё два 2,5-дюймовых устройства хранения данных, а также предусмотрено семь посадочных мест для карт расширения. Габариты устройства составляют: 195 * 473 * 427 мм. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, по одному порту USB 2.0 и USB 3.0. О стоимости корпуса пока не соощабтся.


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