Counterpoint прогнозирует о снижении производства смартфонов

В новом исследовательском отчете Counterpoint сообщается, что его прогноз по количеству поставок смартфонов был понижен. Ранее исследовательская фирма прогнозировала, что (глобальный) ежегодный рост отрасли, как ожидается, вырастет на 9%, при этом в течение 2021 года будет отгружено 1,45 миллиарда единиц. Новый скорректированный прогноз предусматривает рост всего на 6%, а общее количество отгруженных единиц оценивается в 1,41 миллиарда единиц.

Основываясь на исследовании компании, «некоторые OEM-производители и производители смартфонов сообщают, что они получили только 80% запрошенных объемов ключевых компонентов во втором квартале 2021 года, и ситуация, похоже, ухудшается по мере продвижения к третьему кварталу 2021 года». Теперь некоторые OEM-производители сообщают, что они получили только 70% запрошенного объема ключевых компонентов в течение третьего квартала.

Несмотря на то, что производство полупроводников работает на полную мощность, их нехватка по-прежнему сказывается на индустрии смартфонов. Цепная реакция была вызвана нехваткой производственных линий для процессоров приложений, которые поставляются как для Qualcomm, так и для Mediatek, что ограничило поставки смартфонов.