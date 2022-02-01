Craob X — первый в мире ультрабук без портов

Craob - это компания, о которой вы вероятно не слышали, находится на пути к выпуску концептуального ноутбука, который может установить стандарты в недалеком будущем. Craob X — это беспортовый ультрабук компании, который не имеет никаких портов, он имеет тонкимй7-миллиметровый дизайн и а экран не имеет рамок.

Ноутбук оснащён 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 4К. Он имеет перфорированный дисплей без видимых толстых рамок. Как было сказано ранее, он считается первым в мире ноутбуком без портов.

У ноутбука есть беспроводное зарядное устройство, которое с помощью магнитов крепится к задней панели ноутбука. Помимо обычной зарядки, на нем также есть несколько портов. Он имеет порт USB Type-A, порт USB Type-C, порт Thunderbolt, аудиоразъем и слот для чтения SD-карт. Таким образом, пока зарядное устройство подключено, оно может заряжаться по беспроводной сети, а также передавать и получать файлы.

Он оснащен новым процессором Intel Core i7-1280P 12-го поколения с графикой Iris Xe. Он имеет до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 2 ТБ PCIe SSD. Wi-Fi 6E — один из вариантов подключения. Его толщина составляет 7 мм, что делает ноутбук похожим на тонкий планшет.