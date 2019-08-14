Cubot X20 Pro и его функции

Более доступная версия смартфона под названием Cubot X20 построена на базе процессора MediaTek Helio P 23 и выпускается в версии 4/64 ГБ, прочие характеристики модели идентичны Pro-модификации.«Сердцем» аппарата стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 c поддержкой технологии NeuroPilot — она распределяет нагрузку между CPU, GPU и нейронным блоком, который отвечает в том числе за алгоритмы улучшения фото и видео при съемке. Объёма оперативной памяти в 6 ГБ хватит для выполнения любых повседневных сценариев работы смартфона. Для установки приложений и хранения мультимедийных файлов предусмотрен встроенный накопитель на 128 ГБ.Cubot X20 Pro получил 6,3-дюймовый 2,5D-экран с разрешением Full HD+, минимальными рамками и аккуратным каплевидным вырезом для 13-мегапиксельной фронталки, который не отвлекает от просмотра полноэкранного изображения. Несмотря на аккумулятор ёмкостью 4000 мАч под «капотом», производителю удалось сохранить сравнительно небольшую толщину устройства — всего 8,1 мм. За возможности съёмки отвечает тройная камера с сенсорами на 12 Мп (основной), 20 Мп (датчик глубины резкости) и 8 Мп (широкоугольный).О стоимости новинки пока неизвестно.