DIZO продала 100 тысяч часов DIZO Watch 2 в течение 40 дней

DIZO Watch 2, выпущенные в сентябре в Индии, были проданы 50 000 единиц за 15 дней с момента их первой продажи и сегодня DIZO объявила о еще одном важном событии, компания продала 100 000 единиц DIZO Watch 2 в течение 40 дней с момента первой продажи, что сделало их лидером продаж.

Они оснащены 1,69-дюймовым ЖК-дисплеем с максимальной яркостью 600 нит и изогнутым стеклом 2.5D сверху. Корпус DIZO Watch 2 изготовлен из цинкового сплава, и вы можете выбрать один из шести цветовых вариантов - классический черный, темно-зеленый, мятно-зеленый, серебристо-серый, золотисто-розовый и белый цвета слоновой кости. Умные часы обладают водонепроницаемостью 5 атм и вмещают батарею емкостью 260 мАч, которая, как рекламируется, обеспечивает 10 дней автономной работы.

DIZO Watch 2 поддерживает 15 спортивных режимов в помещении и на открытом воздухе и оснащен счетчиком шагов, отслеживанием сна, отслеживанием менструального цикла, контролем сердечного ритма и контролем уровня кислорода в крови. Кроме того, умные часы позволяют проверять уведомления и отклонять телефонные звонки, позволяя управлять музыкой на подключенном смартфоне.