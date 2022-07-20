DIZO выпускает смарт-часы Watch D Sharp за 40 долларов

Бренд DIZO выпускает смарт-часы Watch D Sharp.

Смарт-часы оснащены большим 1,75-дюймовым дисплеем с закругленными углами и разрешением 320 x 390 пикселей. На боковой стороне есть кнопка для управления устройством. Новинка получила большинство стандартных функций носимых устройств связанных со здоровьем, таких как мониторинг кислорода в крови SpO2, датчик частоты сердечных сокращений, отслеживание сна, отображение менструального цикла и другие функции.

Новые часы D Sharp предлагают более 110 спортивных режимов и могут проработать до 14 дней при одной полной зарядке. Другие функции включают в себя водонепроницаемость 5ATM и 150 циферблатов.

Умные часы Watch D Sharp продаются по цене 40 долларов.