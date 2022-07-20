DIZO выпускает смарт-часы Watch D Sharp за 40 долларов

Бренд DIZO выпускает смарт-часы Watch D Sharp.

Смарт-часы оснащены большим 1,75-дюймовым дисплеем с закругленными углами и разрешением 320 x 390 пикселей. На боковой стороне есть кнопка для управления устройством. Новинка получила большинство стандартных функций носимых устройств связанных со здоровьем, таких как мониторинг кислорода в крови SpO2, датчик частоты сердечных сокращений, отслеживание сна, отображение менструального цикла и другие функции.

Новые часы D Sharp предлагают более 110 спортивных режимов и могут проработать до 14 дней при одной полной зарядке. Другие функции включают в себя водонепроницаемость 5ATM и 150 циферблатов.

Умные часы Watch D Sharp продаются по цене 40 долларов.
Часы Huawei Watch GT 3 Pro представили в Европе…
Компания Huawei раскрыла подробности европейского релиза смарт-часов Huawei Watch GT 3 Pro, которые были …
Представлены умные часы Sony Wena 3 Ultraman Edition…
Японский технологический гигант Sony Corporation представила ограниченную персонализированную версию умны…
Xiaomi Mi Band 7 прошел сертификацию…
Xiaomi Mi Band 7 станет преемником прошлогоднего Mi Band 6. Согласно прошлым сообщениям, фитнес-трекер сл…
Часы Xiaomi Watch S1 и S1 Active выпустили в России…
Компания Xiaomi дала старт российским продажам смарт-часов Watch S1 и Watch S1 Active, которые доступны д…
Фитнес-браслет Garmin Vivosmart 5 дебютировал в Индии…
Компания Garmin выпустила на индийском рынке свой новый фитнес-браслет - Vivosmart 5. …
Представлены часы Amazfit GTR 2 New Version…
Бренд Amazfit пополнил ассортимент умных часов моделью Amazfit GTR 2 New Version, которая станет доступна…
Часы Huawei Watch GT 3 Pro будут стоить в Европе €375…
Вчера умные часы Huawei Watch GT 3 Pro появились в китайской продаже по цене от 370 до 450 долларов, а се…
Xiaomi Mi Band 7 выпустят уже завтра…
Новый умный браслет Xiaomi Mi Band 7 будет выпущен завтра, но вы уже можете зарезервировать его в магазин…
Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022Лучшие умные часы для плавания в бассейне и на море. Экспертный рейтинг 2022
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OSОбзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS
Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7Лучшие фитнес-браслеты в 2022. Альтернативы Xiaomi Mi Band 7
Обзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLEDОбзор Mibro Lite. Недорогие умные часы AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor