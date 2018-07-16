DOOGEE S55 стоит дешевле конкурентов

Мы довольно длительное время следим за брендом DOOGEE и можем с уверенностью заявит, что компания делает смартфоны дешево, надежно и очень круто. Яркий пример — DOOGEE S55 стоит всего 139 долларов, при этом у него есть защита по сертификату IP68, то есть он не боится воды, грязи, пыли и прочих проблем на своем пути. Помимо этого, у смартфона неплохой дисплей с диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1440 на 720 точек, самая современная версия операционной системы (Android 8.0 Oreo) и привлекательный дизайн. И все это вы получаете за смешные деньги, тогда как конкуренты стоят в три-четыре раза дороже. Для тех пользователей, которые хотят получить крутой защищенный смартфон за адекватные деньги, это прямо лучшее решение. Мы постараемся получить смартфон на обзор, чтобы рассказать вас все детали продукта.