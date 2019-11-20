DT78 выглядят отлично

Официально представлены совершенно новые умные часы DT78, которые выглядят крайне привлекательно. Устройство представлено в нескольких цветовых вариантах и вы вольны выбрать то, что вам нравится больше всего. К примеру, можно взять черный вариант для более строгого стиля, а можно взять яркую модель, чтобы выделяться в обществе. Кроме того, у часов отличная начинка. Дисплей может похвастаться диагональю в 1,3 дюйма при разрешении 240 на 240 точек, есть встроенная память объемом 128 мегабайт для хранения личного контента или приложений, есть довольно неплохая батарея на 230 мАч и даже поддержка операционных систем iOS и Android. Получается отличное решение, которое за довольно адекватные деньги позволит окунуться в мир носимой электроники.