DURGOD выпустила сверхкомпактную механическую клавиатуру K330W PLUS

DURGOD выпустила совершенно новую механическую клавиатуру DURGOD K330W Plus. Это сверхкомпактная беспроводная механическая клавиатура с 61-клавишной раскладкой.

DURGOD K330W Plus доступен в нескольких вариантах переключателей, включая красный, коричневый, серебристый и бесшумный красный в стандартной комплектации. Клавиатура имеет конструкцию переключателей с возможностью горячей замены, поэтому пользователи могут менять переключатели по своему вкусу. Он имеет три режима подключения, его можно подключить через Bluetooth V5.0, беспроводную связь 2,4 ГГц и проводную связь USB Type-C с несколькими источниками. K330W Plus также поддерживает бесшовное соединение с тремя устройствами одновременно. Клавиатура доступна в нескольких цветовых вариантах, каждый из которых выглядит просто эффектно.

DURGOD K330W Plus имеет три различных режима подключения. Он поддерживает подключение Bluetooth V5.0, беспроводное подключение 2,4 ГГц и проводное подключение USB Type-C. Беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц является сверхскоростным с поддержкой малой задержки. Он может быть подключен к трем устройствам и легко переключаться между ними. Он полностью поддерживает устройства Windows, Mac, Android и iOS. Вы можете подключить его к вашему Macbook или iMac и использовать его без каких-либо проблем.

DURGOD K330W Plus поставляется полностью собранным с двухцветными колпачками клавиш PBT. Колпачки клавиш PBT, как мы знаем, лучше, чем обычные колпачки клавиш ABS, как с точки зрения тактильных ощущений, так и с точки зрения отделки. Клавиатура также поддерживает движок ZEUS, что также позволяет настраивать удобство использования. Он также имеет конструкцию переключателей с возможностью горячей замены, что позволяет пользователям менять переключатели по своему вкусу. Клавиатура имеет высококачественные плавные переключатели DURGOD.