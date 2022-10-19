DaVinci Resolve выпустят на iPad Pro

Вчера компания Apple официально представила свой новый планшетный компьютер iPad Pro на процессоре М2, который, судя по всему, в ближайшем будущем получит поддержку продвинутого софта DaVinci Resolve. Стоит отметить, что приложение DaVinci Resolve используется для коммерческого и профессионального монтажа видео в крупных кинокомпаниях уровня Голливуда, так что если софт выйдет на планшете, то это позволит действительно монтировать видео в мобильном формате влади от мощного компьютера. Это очень круто, но, конечно, у специалистов сразу возникли вопросы относительно надобности в подобном приложении на новом планшете, ведь в реальности никто им пользоваться просто не будет. Это как возить картошку на спорткаре — можно, но никому и в голову не придёт.

Дело в том, что в DaVinci Resolve монтируют видео уровня 4К или даже 8К в 10-битной палитре цветов с высокой частотой кадров и, чаще всего, в RAW-формате. У планшета банально не хватит производительности, чтобы отрендерить фильм на 10 минут, хотя бы, в таком качестве, плюс нужно понимать, что контент такого разрешения и такого формата занимает безумное пространство — у планшета не хватит места хотя бы на пару таких проектов в обработке. Соответственно, пользователи получают возможность монтировать видео на максимально доступном уровне, но заниматься этим на планшете просто никто не станет, так как для этого нужен мощный компьютер с большим объёмом оперативной и встроенной памяти. Планшет не для этого.