Дебют смартфона ZTE Blade V9 ожидается в начале наступающего года

Опубликованы технические характеристики смартфона ZTE Blade V9. Новинку ZTE Blade V9 оснастили 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 * 1080 точек. В основе ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 450. На тыльной стороне корпуса располагается сдвоенная камера с 16 и 5 млн пикселей. Фронтальная камера полагается на 13-мегапиксельный датчик. Питание аккумулятора обеспечит батарея ёмкостью на 3200 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo. Габариты устройства составляют: 151,4 * 70,6 * 7,5 мм и весит 140 граммов. Предусмотрены 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, порт Micro-USB и дактилоскопический сканер. Дебют модели ZTE Blade V9 ожидается в начале наступающего года. О стоимости аппарата ZTE Blade V9 пока не сообщается.